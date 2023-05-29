Seçimin ardından iş dünyasından ilk açıklamalar

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan zaferle ayrılan Recep Tayyip Erdoğan için iş dünyası ilk değerlendirmelerini yaptı.

HİSARCIKLIOĞLU: MİLLİ İRADE TECELLİ ETTİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği mesajında "Türkiye’de bir defa daha milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında milletimiz geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarak, ülkemizin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Artık seçim dönemi bitti. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı.”

CİNER: DEMOKRATİK MEŞRUİYETE SAHİP SEÇİM

Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı. Turgay Ciner mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Dünyaya örnek olacak bir demokratik olgunluk seviyesinde en yüksek demokratik standartlarda ve tartışmasız şekilde demokratik meşruiyete sahip bir seçim sonucunda yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı içtenlikle tebrik ediyor; seçim sonucunun aziz milletimize ve devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum…”

GÜLTEPE: YENİ DÖNEMDEN UMUTLUYUZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, sonucun hayırlı olmasını dilediği mesajında şunları kaydetti: “Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik ortamı sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanı geldi. Biz Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Ancak zor bir dönemden geçtiğimizin altını çizmem gerekiyor. Yılbaşından bu yana maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen kurun baskılanması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine zarar verdi. Büyük emeklerle girebildiğimiz bazı pazarlarda kayıplar yaşamaya başladık. Oysa bizim pazar kaybetmeye tahammülümüz yok. Aksine rekabetçiliğimizi artıracak adımlarla yeni pazarlarda bayrak gösterebilmeliyiz. Biz yeni dönemden daha da umutluyuz. Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hâkim bir ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.“

AVDAGİÇ: KABİNEYE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Şekib Avdagiç, açıklamasında şunları kaydetti: "Türk halkının teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın @RTErdogan'ı tebrik ediyorum. Sonuçlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Seçim süreci geride kaldı. 85 milyon, birlik ve beraberlik içinde 21'inci yüzyıl yürüyüşümüze devam etmeliyiz."

ÖNERİLEN VİDEO