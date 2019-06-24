Seçim geride kaldı, erken seçim isteyen yok. İcraatlar başlıyor. Küresel rüzgar da gelişmekte olan piyasalardan yana esiyor

6 Mayıs sonrasında “Her şey güzel olacak” sloganıyla yola çıkan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimini açık farkla kazandı. Oy oranı şimdiye kadarki en yüksek oran. Siyasi kariyerine ve icraatlarına güçlü başlangıç için arkasına iyi rüzgar aldı.

Ancak mali imkanlar ve bazı yetkiler de Ankara’nın elinde. Muhalif bir belediye başkanının işini kolaylaştıracak bir yaklaşımı şimdiye kadar Ankara’dan görmedik. Bu açıdan İmamoğlu’nun sınavı asıl bundan sonra başlıyor. Fark yaratabilen icraatlar için çetin bir mücadele vermesi gerekecek. O zaman Ekrem İmamoğlu için de her şey güzel olabilecek.

İSTANBUL SEÇİMİNİNİN ETKİLERİ

- İstanbul seçimlerinin siyasi sonuçları mutlaka olacak. Siyasette değişimi hızlandıracak ve siyasi hayata yeni bir rekabet getirecek.

- Bu çerçevede “Türkiye ittifakı” yeniden gündeme gelebilir. Eğer bu ittifak iyi kurgulanır ve kurulabilirse önemli sorunların altından da kalkılabilir.

- Sandıktan çıkan sonuçların ardından hükümette geniş çaplı bir revizyon ihtimali azaldı. Olsa bile küçük çaplı bir değişiklikle yetinilebilir.

SEÇİM NİYE GÜNDEME GELMEZ?

- Erken seçim ise gündeme gelemez. Seçimi gerektiren siyasi koşullar oluşmadığı gibi, seçimi yapacak teknik ve ekonomik koşullar da bulunmuyor. Ekonominin ve toplumun seçimlerden bir süre kurtulması ve nefes alması lazım. Seçimler ve seçim kampanyaları herkesi ve ekonomiyi de yordu.

- Seçimi erkene çekmek için ekonominin mutlaka biraz olsun toparlanması lazım. Bu da asgari 1.5-2 yılı gerektirir. Bu açıdan seçim gündeme gelecekse en erken 2021 yılında gelebilir diye tahmin ediyorum.

İLK EŞİK ABD İLE TAMAM MI DEVAM MI?

- Seçim sonrasının en kritik gelişmelerden biri, bu hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın yapacağı görüşme olacak. Görüşmeyle ABD ile gerginliğe devam mı, tamam mı denilebilir.

- Gerginliğe devam da, tamam da denilmesi halinde önümüze farklı yollar çıkacak. Devam denilmesinin de, tamam denilmesinin de bedeli olacak. Bu zirveden çıkacak sonuca göre de dış politikada revizyonlara gidilebilir.

İKİNCİ EŞİK EKONOMİDE

- Seçim sonrası önümüze çıkacak ikinci eşik ekonomi olacak. İcraatlar başlayacak ve ekonomiyi toparlamaya yönelik hamleler olacak. Çünkü daha fazla gecikmeyi kaldırmayacak durumlar söz konusu. Bıçağın kemiğe dayandığı aşamalarda ve noktalarda zorunluluktan dolayı adımlar atılacak.

- Ancak bu tercihler yapılırken geniş kitleleri rahatsız edecek radikal reformlardan bu siyasi konjonktürde sakınılacak gibi. Mevcut siyasi yapı ve konjonktürde ekonominin yeniden yapılandırılmasını zor görüyoruz.

- Bu nedenle mevcut koşullarda bütçe açıklarını kapatmak zor olarak. Bütçe açıklarına ve borçlanmayla finanse edilmesine devam edilebilir.

- Programlı ve kapsayıcı bir yeniden yapılandırmayı ancak siyasetin ve yönetim biçiminin normalleşmesi halinde bekleyebiliriz.

- Bu nedenle seçimleri geride bırakmamız ve icraat döneminin başlamasıyla ekonomide orta ve uzun vadenin daha iyi olacağı beklentisinde pek değiliz.

KISA VADE VE İLK TEPKİ FARKI

- Seçime düşen Türkiye riski, düşen faizler, düşen kur ve yükselen borsayla girdik. Seçim sonrasında ilk tepkiler ve kısa vadeli eğilim orta ve uzun vadeden daha farklı olmaya aday. Piyasalar sandıktan çıkan sonuca pozitif tepki verebilir.

- Böyle bir pozitif tepki verilmesine ve ardından da sürdürülmesine ekonomide, siyasette ve dış politikada hükümetin yeni açılımlarının ve değişimlerinin gündeme gelmesi katkı verebilir.

- Dünya basınında yer alan haber ve yorumlara göre İstanbul seçimi, seçimin ve demokrasinin Türkiye’de yerleşik bir kültür olduğunu gösterdi. Bu algı, Türkiye’den ümidini kesen yabancı yatırımcıların ilgisini yeniden Türkiye’ye çevirebilir.

KÜRESEL RÜZGAR

- Bütün bu etkilerin yanına küresel piyasalarda gelişmekte olan piyasalar lehine esen rüzgarı da eklediğimizde seçim sonrası olumlu tepki verileceğini tahmin ediyoruz.

- Orta ve uzun vadede siyasi konjonktürden dolayı belirsizlik olsa da, kısa vadede piyasalar için de güzel olabilir.



