Piyasa raporu (30 Temmuz 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

30 Temmuz 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,34 yükseliş ile 10.627,65 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi QNBFK,YAPRK,PASEU olurken en çok değer kaybeden 3 hisse IZINV,DOFER,ALTNY oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler CANTE (6.798.073.972.34 TL), THYAO (6.577.042.523.25 TL), AKBNK (5.899.095.471.45 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Temmuz 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,02 yükselerek 40,58 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,52 düşerek 46,63 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (30 Temmuz 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde -1,01 azalış ile 3.292,96 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,76 düşüşle 4.307,25 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.042,35 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.083,24 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,59 değer kazanarak 118.351,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,67 yükselerek 3.794,57 dolardan işlem gördü.