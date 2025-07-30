Piyasa raporu (30 Temmuz 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Temmuz 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,34 değer kazanarak 10.627,65 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 40,58 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,76 değer kaybederek 4.307,25 liraya düştü.
30 Temmuz 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,34 yükseliş ile 10.627,65 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi QNBFK,YAPRK,PASEU olurken en çok değer kaybeden 3 hisse IZINV,DOFER,ALTNY oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler CANTE (6.798.073.972.34 TL), THYAO (6.577.042.523.25 TL), AKBNK (5.899.095.471.45 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1.90 ₺
|
-9.09 %
|
6.798.073.972
|
287.25 ₺
|
0.70 %
|
6.577.042.523
|
67.20 ₺
|
0.07 %
|
5.899.095.471
|
33.56 ₺
|
2.13 %
|
5.439.114.558
|
174.50 ₺
|
2.59 %
|
5.056.797.297
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
48.42 ₺
|
10.00 %
|
5.088.222
|
308.00 ₺
|
10.00 %
|
192.428.506
|
96.80 ₺
|
10.00 %
|
788.891.048
|
37.68 ₺
|
9.98 %
|
70.994.699
|
41.00 ₺
|
9.98 %
|
50.489.369
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
72.55 ₺
|
-9.99 %
|
35.407.265
|
44.92 ₺
|
-9.98 %
|
139.775.859
|
81.70 ₺
|
-9.97 %
|
2.753.182.317
|
1.90 ₺
|
-9.09 %
|
6.798.073.972
|
8.96 ₺
|
-9.04 %
|
992.844.587
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Temmuz 2025 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,02 yükselerek 40,58 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,52 düşerek 46,63 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,58 ₺
|
0,02 %
|
E
|
46,63 ₺
|
-0,52 %
Altın fiyatlarında son durum (30 Temmuz 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde -1,01 azalış ile 3.292,96 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,76 düşüşle 4.307,25 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.042,35 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.083,24 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.292,96 ₺
|
-1,01 %
|
4.307,25 ₺
|
-0,76 %
|
28.083,24 ₺
|
-0,76 %
|
7.042,35 ₺
|
-0,76 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,59 değer kazanarak 118.351,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,67 yükselerek 3.794,57 dolardan işlem gördü.