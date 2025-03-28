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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (28 Mart 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (28 Mart 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (28 Mart 2025 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,01 artış ile 37,97 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,67 ile 3.755,82 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (28 Mart 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        28 Mart 2025 Cuma, BIST 100 günü 0,49 yükselerek 9.659,48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9669.2200 puandan işlem görürken en düşük 9415.9500 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SANEL,FORMT,PASEU, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise QNBTR,PAPIL,ATEKS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.691.478.962.00 TL), AKBNK (6.668.733.589.70 TL), YKBNK (5.975.696.059.52 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        311.00
        0.81 %
        7.691.478.962
        A
        52.25
        -1.04 %
        6.668.733.590
        Y
        24.04
        -1.07 %
        5.975.696.060
        T
        150.00
        0.33 %
        5.076.132.425
        I
        12.26
        -0.49 %
        4.957.583.728
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        24.20
        10.00 %
        13.544.068
        F
        5.62
        9.98 %
        180.525.411
        P
        38.82
        9.97 %
        432.556.044
        R
        17.34
        9.96 %
        107.210.238
        C
        37.32
        9.96 %
        258.778.513
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Q
        346.50
        -10.00 %
        11.496.122
        P
        30.24
        -10.00 %
        243.389.931
        A
        80.40
        -9.97 %
        7.500.649
        B
        168.00
        -9.87 %
        316.922.833
        S
        40.70
        -9.84 %
        729.126.284
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Mart 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 37,97 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,20 yükselerek 41,16 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        37,97
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        41,16
        0,20 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (28 Mart 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,77 artış ile 3.080,75 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,67 yükselişle 3.755,82 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.140,76 olurken, Cumhuriyet altını ise 24.487,93 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.080,75
        0,77 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.755,82
        0,67 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        24.487,93
        0,67 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.140,76
        0,67 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -3,86 düşüş ile 84.023,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -7,06 azalış ile 1.880,10 dolar.Brent Petrol ise 73,65 dolar

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