Piyasa raporu (27 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (27 Şubat 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,75 değer kazanarak 9.741,07 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,10 azalış ile 36,43 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,49 değer kaybederek 3.367,02 liraya düştü.
27 Şubat 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,75 yükseliş ile 9.741,07 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DURDO,PAPIL,DAGHL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ICUGS,TDGYO,EYGYO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.099.400.434.25 TL), ASELS (7.657.371.543.10 TL), ISCTR (7.279.736.537.95 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
315.75 ₺
|
2.43 %
|
16.099.400.434
|
90.00 ₺
|
4.65 %
|
7.657.371.543
|
15.28 ₺
|
0.66 %
|
7.279.736.538
|
29.54 ₺
|
0.89 %
|
6.933.348.978
|
152.80 ₺
|
2.21 %
|
5.798.019.508
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
17.97 ₺
|
9.98 %
|
52.445.063
|
13.70 ₺
|
9.95 %
|
250.556.844
|
24.82 ₺
|
9.92 %
|
10.001.070
|
593.50 ₺
|
9.91 %
|
22.076.352
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
15.24 ₺
|
-9.98 %
|
27.235.297
|
54.10 ₺
|
-7.44 %
|
37.926.268
|
73.35 ₺
|
-4.99 %
|
291.133.313
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Şubat 2025 Perşembe)
Dolar/TL yüzde -0,10 azalarak 36,43 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,52 düşerek 38,06 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,43 ₺
|
-0,10 %
|
E
|
38,06 ₺
|
-0,52 %
Altın fiyatlarında son durum (27 Şubat 2025 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,39 değer kaybederek 2.875,89 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,49 değer kaybederek 3.367,02 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.505,08 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 21.952,98 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.875,89 ₺
|
-1,39 %
|
3.367,02 ₺
|
-1,49 %
|
21.952,98 ₺
|
-1,49 %
|
5.505,08 ₺
|
-1,49 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,52 azalış ile 85.592,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,76 düşüş ile 2.325,42 doları buldu. Brent Petrol ise 73,76 dolar