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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (24 Nisan 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (24 Nisan 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (24 Nisan 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,92 değer kazanarak 9.490,90 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 38,32 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -0,05 ile 4.096,97 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (24 Nisan 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        24 Nisan 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.490,90 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,92 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MAKTK,HKTM,BRYAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MERCN,PEHOL,EUREN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (7.115.199.602.75 TL), KCHOL (6.281.870.764.80 TL), TOASO (6.235.254.128.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        53.50
        6.15 %
        7.115.199.603
        K
        147.10
        1.31 %
        6.281.870.765
        T
        204.00
        8.22 %
        6.235.254.128
        P
        14.74
        -8.50 %
        6.093.744.535
        Y
        24.30
        3.85 %
        5.764.868.858
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        11.77
        10.00 %
        57.084.375
        H
        13.86
        10.00 %
        128.413.190
        B
        2,004.00
        9.99 %
        216.979.375
        A
        1,167.00
        9.99 %
        170.883.670
        C
        16.10
        9.97 %
        672.649.305
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        14.95
        -9.83 %
        335.546.151
        P
        14.74
        -8.50 %
        6.093.744.535
        E
        5.23
        -7.76 %
        423.068.337
        T
        454.00
        -7.49 %
        83.233.901
        E
        13.12
        -7.48 %
        16.355.845
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Nisan 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 38,32 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,63 yükseliş ile 43,64 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,32
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        43,64
        0,63 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (24 Nisan 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,09 artış ile 3.324,31 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde -0,05 düşüşle 4.096,97 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.698,54 olurken, Cumhuriyet altını ise 26.712,24 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.324,31
        1,09 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.096,97
        -0,05 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.712,24
        -0,05 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.698,54
        -0,05 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,12 artış ile 93.293,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,28 düşüş ile 1.770,87 doları buldu. Brent Petrol ise 66,23 dolar

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