Piyasa raporu (21 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

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21 Ekim 2024 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,58 düşüş ile 8.654,39 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DZGYO,DERHL,BFREN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MRSHL,GZNMI,FENER.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.494.561.065.25 TL), ISCTR (4.071.934.947.14 TL), AKBNK (3.758.857.815.01 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ekim 2024 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 34,26 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,29 düşerek 37,12 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (21 Ekim 2024 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,01 :artarakazalarak 2.721,77 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,06 yükseliş sonucu 2.997,17 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,06 yükselerek 4.900,38 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.541,56.