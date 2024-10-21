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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (21 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (21 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (21 Ekim 2024 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,58 değer kaybederek 8.654,39 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,26 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,06 değer kazanarak 2.997,17 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (21 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        21 Ekim 2024 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,58 düşüş ile 8.654,39 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DZGYO,DERHL,BFREN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MRSHL,GZNMI,FENER.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.494.561.065.25 TL), ISCTR (4.071.934.947.14 TL), AKBNK (3.758.857.815.01 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        269.50
        0.56 %
        6.494.561.065
        I
        11.28
        -4.08 %
        4.071.934.947
        A
        48.46
        -3.37 %
        3.758.857.815
        Y
        24.12
        -3.90 %
        3.517.527.701
        E
        47.52
        -1.12 %
        3.004.072.753
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        11.00
        10.00 %
        116.591.785
        D
        9.69
        9.99 %
        43.058.689
        B
        804.50
        9.98 %
        40.994.102
        Y
        167.50
        9.98 %
        216.306.635
        D
        20.94
        9.98 %
        163.792.296
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        1,780.00
        -9.96 %
        723.566.746
        G
        51.65
        -8.34 %
        61.049.107
        F
        94.95
        -7.99 %
        296.458.016
        C
        2,361.00
        -7.68 %
        205.752.553
        A
        40.00
        -7.62 %
        35.800.838
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ekim 2024 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 34,26 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,29 düşerek 37,12 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,26
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        37,12
        -0,29 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (21 Ekim 2024 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,01 :artarakazalarak 2.721,77 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,06 yükseliş sonucu 2.997,17 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,06 yükselerek 4.900,38 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.541,56.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.721,77
        0,01 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.997,17
        0,06 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.541,56
        0,06 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.900,38
        0,06 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,03 düşüş ile 66.985,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,86 azalış ile 2.665,00 dolar.Brent Petrol ise 73,81 dolar

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