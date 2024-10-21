Piyasa raporu (21 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (21 Ekim 2024 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,58 değer kaybederek 8.654,39 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,26 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,06 değer kazanarak 2.997,17 liraya yükseldi.
21 Ekim 2024 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,58 düşüş ile 8.654,39 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DZGYO,DERHL,BFREN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MRSHL,GZNMI,FENER.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.494.561.065.25 TL), ISCTR (4.071.934.947.14 TL), AKBNK (3.758.857.815.01 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
269.50 ₺
|
0.56 %
|
6.494.561.065
|
11.28 ₺
|
-4.08 %
|
4.071.934.947
|
48.46 ₺
|
-3.37 %
|
3.758.857.815
|
24.12 ₺
|
-3.90 %
|
3.517.527.701
|
47.52 ₺
|
-1.12 %
|
3.004.072.753
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11.00 ₺
|
10.00 %
|
116.591.785
|
9.69 ₺
|
9.99 %
|
43.058.689
|
804.50 ₺
|
9.98 %
|
40.994.102
|
167.50 ₺
|
9.98 %
|
216.306.635
|
20.94 ₺
|
9.98 %
|
163.792.296
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1,780.00 ₺
|
-9.96 %
|
723.566.746
|
51.65 ₺
|
-8.34 %
|
61.049.107
|
94.95 ₺
|
-7.99 %
|
296.458.016
|
2,361.00 ₺
|
-7.68 %
|
205.752.553
|
40.00 ₺
|
-7.62 %
|
35.800.838
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ekim 2024 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 34,26 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,29 düşerek 37,12 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,26 ₺
|
0,08 %
|
E
|
37,12 ₺
|
-0,29 %
Altın fiyatlarında son durum (21 Ekim 2024 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,01 :artarakazalarak 2.721,77 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,06 yükseliş sonucu 2.997,17 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,06 yükselerek 4.900,38 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.541,56.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.721,77 ₺
|
0,01 %
|
2.997,17 ₺
|
0,06 %
|
19.541,56 ₺
|
0,06 %
|
4.900,38 ₺
|
0,06 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,03 düşüş ile 66.985,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,86 azalış ile 2.665,00 dolar.Brent Petrol ise 73,81 dolar