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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (20 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (20 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (20 Şubat 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak 9.813,10 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,01 artış ile 36,30 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,02 ile 3.425,18 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (20 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Şubat 2025 Perşembe tarihinde günü 9.813,10 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,51 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MARKA,INVES,GENIL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KSTUR,SRVGY,SKYMD.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.602.673.756.00 TL), BIMAS (8.629.241.733.00 TL), YKBNK (7.979.742.455.52 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        315.75
        -0.79 %
        10.602.673.756
        B
        535.00
        -3.60 %
        8.629.241.733
        Y
        28.42
        0.71 %
        7.979.742.456
        I
        14.82
        3.35 %
        7.284.583.314
        A
        65.60
        2.02 %
        5.698.601.209
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        52.05
        10.00 %
        23.969.378
        I
        252.00
        10.00 %
        93.065.974
        G
        137.50
        10.00 %
        471.716.134
        K
        2.20
        10.00 %
        2.677.056
        P
        13.26
        9.95 %
        1.578.995.524
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        3,250.00
        -7.14 %
        7.216.988
        S
        194.30
        -5.63 %
        213.526.537
        S
        21.70
        -5.32 %
        49.541.558
        A
        108.00
        -5.18 %
        2.185.778.649
        G
        49.94
        -4.88 %
        346.086.098
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Şubat 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 36,30 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,58 yükselerek 38,09 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,30
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        38,09
        0,58 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (20 Şubat 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,11 :artarakazalarak 2.936,62 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,02 yükseliş sonucu 3.425,18 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,02 düşerek 5.600,16 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.332,15.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.936,62
        0,11 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.425,18
        -0,02 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.332,15
        -0,02 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.600,16
        -0,02 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,14 değer kazanarak 97.018,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,24 yükselerek 2.724,76 dolardan işlem gördü.

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