Piyasa raporu (19 Ağustos 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

19 Ağustos 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.962,02 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,30 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse LIDER,IEYHO,MMCAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise IZFAS,BRMEN,ESEN oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TERA (13.204.519.601.00 TL), SASA (12.577.523.845.30 TL), THYAO (11.373.774.470.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Ağustos 2025 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,03 artarak 40,89 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,10 yükselerek 47,74 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (19 Ağustos 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,25 :artarakazalarak 3.324,39 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,26 düşüş sonucu 4.369,35 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,26 düşerek 7.143,88 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.488,15.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,37 değer kaybederek 114.091,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,63 düşerek 4.204,63 dolardan işlem gördü.