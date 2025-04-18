Piyasa raporu (18 Nisan 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (18 Nisan 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,84 değer kaybederek 9.317,24 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,43 artış ile 38,15 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,50 değer kazanarak 4.083,93 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18 Nisan 2025 Cuma tarihinde günü 9.317,24 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,84 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GARFA,MERKO,BSOKE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DAGHL,AVOD,PEHOL.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KCHOL (6.022.138.401.80 TL), THYAO (5.606.930.619.00 TL), AKBNK (5.064.770.843.64 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
143.20 ₺
|
-0.28 %
|
6.022.138.402
|
319.00 ₺
|
-1.39 %
|
5.606.930.619
|
49.54 ₺
|
-3.43 %
|
5.064.770.844
|
22.16 ₺
|
-3.57 %
|
4.117.702.977
|
10.66 ₺
|
-3.62 %
|
3.906.269.293
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
19.91 ₺
|
10.00 %
|
101.125.780
|
18.15 ₺
|
10.00 %
|
202.821.486
|
18.41 ₺
|
9.98 %
|
1.355.986.592
|
86.60 ₺
|
9.97 %
|
149.921.378
|
13.04 ₺
|
9.95 %
|
122.634.846
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
93.60 ₺
|
-10.00 %
|
113.717.914
|
2.98 ₺
|
-9.97 %
|
133.463.103
|
19.88 ₺
|
-9.96 %
|
3.453.104.105
|
8.37 ₺
|
-9.90 %
|
385.691.021
|
11.90 ₺
|
-7.25 %
|
78.220.841
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Nisan 2025 Cuma)
Dolar/TL yüzde 0,43 artarak 38,15 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,55 yükselerek 43,59 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,15 ₺
|
0,43 %
|
E
|
43,59 ₺
|
0,55 %
Altın fiyatlarında son durum (18 Nisan 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,49 :artarakazalarak 3.326,85 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,50 düşüş sonucu 4.083,93 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,50 yükselerek 6.677,22 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 26.627,20.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.326,85 ₺
|
-0,49 %
|
4.083,93 ₺
|
0,50 %
|
26.627,20 ₺
|
0,50 %
|
6.677,22 ₺
|
0,50 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,02 değer kazanarak 84.500,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,22 yükselerek 1.584,68 dolardan işlem gördü.