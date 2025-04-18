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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (18 Nisan 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (18 Nisan 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (18 Nisan 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,84 değer kaybederek 9.317,24 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,43 artış ile 38,15 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,50 değer kazanarak 4.083,93 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (18 Nisan 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18 Nisan 2025 Cuma tarihinde günü 9.317,24 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,84 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GARFA,MERKO,BSOKE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise DAGHL,AVOD,PEHOL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KCHOL (6.022.138.401.80 TL), THYAO (5.606.930.619.00 TL), AKBNK (5.064.770.843.64 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        143.20
        -0.28 %
        6.022.138.402
        T
        319.00
        -1.39 %
        5.606.930.619
        A
        49.54
        -3.43 %
        5.064.770.844
        Y
        22.16
        -3.57 %
        4.117.702.977
        I
        10.66
        -3.62 %
        3.906.269.293
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        19.91
        10.00 %
        101.125.780
        M
        18.15
        10.00 %
        202.821.486
        B
        18.41
        9.98 %
        1.355.986.592
        D
        86.60
        9.97 %
        149.921.378
        P
        13.04
        9.95 %
        122.634.846
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        93.60
        -10.00 %
        113.717.914
        A
        2.98
        -9.97 %
        133.463.103
        P
        19.88
        -9.96 %
        3.453.104.105
        M
        8.37
        -9.90 %
        385.691.021
        E
        11.90
        -7.25 %
        78.220.841
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Nisan 2025 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,43 artarak 38,15 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,55 yükselerek 43,59 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,15
        0,43 %
        E
        EUR/TRY
        43,59
        0,55 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (18 Nisan 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,49 :artarakazalarak 3.326,85 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,50 düşüş sonucu 4.083,93 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,50 yükselerek 6.677,22 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 26.627,20.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.326,85
        -0,49 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.083,93
        0,50 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.627,20
        0,50 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.677,22
        0,50 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,02 değer kazanarak 84.500,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,22 yükselerek 1.584,68 dolardan işlem gördü.

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