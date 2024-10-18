Piyasa raporu (18 Ekim 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (18 Ekim 2024 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,32 değer kaybederek 8.793,61 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,30 artış ile 34,23 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,28 değer kazanarak 2.992,03 liraya yükseldi.
18 Ekim 2024 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.793,61 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,32 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BFREN,KAPLM,ISBTR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ISBIR,DURKN,LKMNH oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (6.693.547.342.09 TL), THYAO (5.615.357.842.25 TL), EREGL (4.780.317.616.86 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11.76 ₺
|
-4.78 %
|
6.693.547.342
|
268.00 ₺
|
-2.01 %
|
5.615.357.842
|
48.06 ₺
|
-1.96 %
|
4.780.317.617
|
50.15 ₺
|
-5.82 %
|
4.387.778.619
|
25.10 ₺
|
-5.43 %
|
3.607.111.427
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
731.50 ₺
|
10.00 %
|
37.638.996
|
181.50 ₺
|
10.00 %
|
126.767.016
|
550,000.00 ₺
|
10.00 %
|
589.000
|
18.92 ₺
|
10.00 %
|
45.866.075
|
17.86 ₺
|
9.98 %
|
67.835.061
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
93.15 ₺
|
-10.00 %
|
5.641.766
|
12.70 ₺
|
-8.50 %
|
263.093.289
|
14.40 ₺
|
-7.69 %
|
41.187.582
|
162.10 ₺
|
-7.32 %
|
147.890.759
|
68.55 ₺
|
-7.24 %
|
88.241.299
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Ekim 2024 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,30 yükselerek 34,23 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,45 yükselerek 37,21 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,23 ₺
|
0,30 %
|
E
|
37,21 ₺
|
0,45 %
Altın fiyatlarında son durum (18 Ekim 2024 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,91 değer kazanarak 2.717,25 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,28 değer kazanarak 2.992,03 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.891,96 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.508,00 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.717,25 ₺
|
0,91 %
|
2.992,03 ₺
|
1,28 %
|
19.508,00 ₺
|
1,28 %
|
4.891,96 ₺
|
1,28 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,93 değer kazanarak 68.373,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,30 yükselerek 2.640,28 dolardan işlem gördü.