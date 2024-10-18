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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (18 Ekim 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (18 Ekim 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (18 Ekim 2024 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,32 değer kaybederek 8.793,61 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,30 artış ile 34,23 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,28 değer kazanarak 2.992,03 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 18.10.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (18 Ekim 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        18 Ekim 2024 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.793,61 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,32 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BFREN,KAPLM,ISBTR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ISBIR,DURKN,LKMNH oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (6.693.547.342.09 TL), THYAO (5.615.357.842.25 TL), EREGL (4.780.317.616.86 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        11.76
        -4.78 %
        6.693.547.342
        T
        268.00
        -2.01 %
        5.615.357.842
        E
        48.06
        -1.96 %
        4.780.317.617
        A
        50.15
        -5.82 %
        4.387.778.619
        Y
        25.10
        -5.43 %
        3.607.111.427
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        731.50
        10.00 %
        37.638.996
        K
        181.50
        10.00 %
        126.767.016
        I
        550,000.00
        10.00 %
        589.000
        E
        18.92
        10.00 %
        45.866.075
        E
        17.86
        9.98 %
        67.835.061
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        93.15
        -10.00 %
        5.641.766
        D
        12.70
        -8.50 %
        263.093.289
        L
        14.40
        -7.69 %
        41.187.582
        M
        162.10
        -7.32 %
        147.890.759
        N
        68.55
        -7.24 %
        88.241.299
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Ekim 2024 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,30 yükselerek 34,23 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,45 yükselerek 37,21 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,23
        0,30 %
        E
        EUR/TRY
        37,21
        0,45 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (18 Ekim 2024 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,91 değer kazanarak 2.717,25 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,28 değer kazanarak 2.992,03 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.891,96 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.508,00 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.717,25
        0,91 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.992,03
        1,28 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.508,00
        1,28 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.891,96
        1,28 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,93 değer kazanarak 68.373,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,30 yükselerek 2.640,28 dolardan işlem gördü.

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