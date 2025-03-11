Piyasa raporu (11 Mart 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

11 Mart 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,15 yükseliş ile 10.438,33 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TERA,EUYO,ULKER, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KSTUR,YGYO,MMCAS.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (10.340.316.172.60 TL), THYAO (7.910.044.239.00 TL), KCHOL (7.104.787.731.90 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Mart 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,10 yükselerek 36,59 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,85 yükselerek 39,97 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (11 Mart 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 0,93 artış ile 2.915,44 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,14 yükselişle 3.434,06 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.614,68 olurken, Cumhuriyet altını ise 22.390,05 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,52 değer kazanarak 80.850,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -6,31 yükselerek 1.898,39 dolardan işlem gördü.