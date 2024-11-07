Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.946,13 %0,95
        DOLAR 34,2305 %0,07
        EURO 37,0166 %0,75
        GRAM ALTIN 2.960,14 %1,19
        FAİZ 44,70 %-0,58
        GÜMÜŞ GRAM 34,89 %1,70
        BITCOIN 76.531,00 %0,75
        GBP/TRY 44,5359 %0,98
        EUR/USD 1,0796 %0,62
        BRENT 75,55 %0,84
        ÇEYREK ALTIN 4.839,83 %1,19
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (07 Kasım 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (07 Kasım 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (07 Kasım 2024 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,95 değer kazanarak 8.946,13 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,13 yükselerek 34,25 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 1,48 ile 2.968,74 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (07 Kasım 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        07 Kasım 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,95 yükseliş ile 8.946,13 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DMSAS,MARKA,TATEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DURDO,BTCIM,REEDR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.708.164.290.75 TL), REEDR (4.901.829.852.68 TL), ISCTR (4.561.470.641.72 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        282.75
        1.98 %
        6.708.164.291
        R
        16.33
        -7.90 %
        4.901.829.853
        I
        11.30
        2.17 %
        4.561.470.642
        A
        48.40
        1.98 %
        3.862.358.207
        E
        49.52
        1.56 %
        3.538.520.052
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        6.93
        10.00 %
        40.182.908
        M
        71.50
        10.00 %
        65.548.273
        T
        33.54
        9.97 %
        125.145.858
        D
        23.82
        9.97 %
        333.076.161
        A
        42.38
        9.96 %
        64.608.642
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        23.88
        -9.95 %
        16.268.226
        B
        129.20
        -9.59 %
        337.732.710
        R
        16.33
        -7.90 %
        4.901.829.853
        E
        8.30
        -7.68 %
        6.380.656
        B
        47.32
        -7.22 %
        157.218.772
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Kasım 2024 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 34,25 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 1,10 yükseliş ile 37,14 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,25
        0,13 %
        E
        EUR/TRY
        37,14
        1,10 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (07 Kasım 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,51 :artarakazalarak 2.699,09 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,48 yükseliş sonucu 2.968,74 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,48 yükselerek 4.853,90 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.356,21.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.699,09
        1,51 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.968,74
        1,48 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.356,21
        1,48 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.853,90
        1,48 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,34 artış ile 75.493,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 6,15 yükseliş ile 2.821,25 doları buldu. Brent Petrol ise 74,37 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Habertürk Anasayfa