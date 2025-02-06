Piyasa raporu (06 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (06 Şubat 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,26 değer kazanarak 9.842,15 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,08 düşerek 35,89 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,72 ile 3.281,02 liradan işlem gördü.
06 Şubat 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.842,15 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,26 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MTRYO,RAYSG,KRTEK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YYAPI,YESIL,GLRYH oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.923.875.816.75 TL), AKBNK (8.084.954.972.55 TL), KCHOL (5.950.592.098.70 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
313.50 ₺
|
3.21 %
|
11.923.875.817
|
64.45 ₺
|
-0.69 %
|
8.084.954.973
|
161.50 ₺
|
0.87 %
|
5.950.592.099
|
13.93 ₺
|
1.38 %
|
5.679.225.969
|
29.50 ₺
|
1.37 %
|
4.375.110.067
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.48 ₺
|
10.00 %
|
8.779.021
|
381.00 ₺
|
9.96 %
|
394.461.389
|
33.82 ₺
|
9.95 %
|
77.042.944
|
191.20 ₺
|
9.95 %
|
207.846.964
|
12.40 ₺
|
9.93 %
|
8.742.902
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1.59 ₺
|
-9.66 %
|
20.426.984
|
1.53 ₺
|
-9.47 %
|
22.354.483
|
3.01 ₺
|
-5.64 %
|
101.426.814
|
7.77 ₺
|
-5.59 %
|
71.026.325
|
7.29 ₺
|
-5.57 %
|
16.122.752
Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Şubat 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde -0,08 düşerek 35,89 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,22 düşerek 37,31 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,89 ₺
|
-0,08 %
|
E
|
37,31 ₺
|
-0,22 %
Altın fiyatlarında son durum (06 Şubat 2025 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,79 değer kaybederek 2.844,46 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,72 değer kaybederek 3.281,02 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.364,47 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 21.392,24 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.844,46 ₺
|
-0,79 %
|
3.281,02 ₺
|
-0,72 %
|
21.392,24 ₺
|
-0,72 %
|
5.364,47 ₺
|
-0,72 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,36 azalış ile 97.731,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,04 düşüş ile 2.746,86 doları buldu. Brent Petrol ise 74,39 dolar