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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (03 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (03 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (03 Aralık 2024 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,51 değer kazanarak 9.827,23 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 34,75 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,21 değer kazanarak 2.949,84 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (03 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        03 Aralık 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,51 yükseliş ile 9.827,23 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YESIL,YGYO,DURDO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHAAS,FORMT,IHEVA.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (9.523.691.254.00 TL), YKBNK (9.214.526.029.36 TL), THYAO (8.157.701.892.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        13.87
        1.54 %
        9.523.691.254
        Y
        30.18
        4.07 %
        9.214.526.029
        T
        287.00
        0.53 %
        8.157.701.893
        A
        63.40
        3.93 %
        6.200.334.354
        E
        13.61
        9.94 %
        5.586.319.818
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        2.31
        10.00 %
        17.090.537
        Y
        11.88
        10.00 %
        264.910.460
        D
        24.86
        10.00 %
        23.727.106
        B
        41.84
        9.99 %
        120.491.423
        M
        5.62
        9.98 %
        157.095.245
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        20.10
        -9.95 %
        497.378.429
        F
        6.17
        -9.93 %
        392.019.588
        I
        3.10
        -9.88 %
        179.528.169
        I
        4.94
        -9.85 %
        808.982.199
        I
        1.83
        -9.85 %
        127.066.508
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Aralık 2024 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,08 artarak 34,75 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,07 yükselerek 36,50 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,75
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        36,50
        0,07 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Aralık 2024 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,00 değer kazanarak 2.639,24 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,21 değer kazanarak 2.949,84 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.822,99 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.232,96 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.639,24
        0,00 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.949,84
        0,21 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.232,96
        0,21 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.822,99
        0,21 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,96 azalış ile 96.072,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,11 düşüş ile 3.597,88 doları buldu. Brent Petrol ise 73,14 dolar

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