Piyasa raporu (03 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (03 Aralık 2024 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,51 değer kazanarak 9.827,23 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 34,75 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,21 değer kazanarak 2.949,84 liraya yükseldi.
03 Aralık 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,51 yükseliş ile 9.827,23 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YESIL,YGYO,DURDO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHAAS,FORMT,IHEVA.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (9.523.691.254.00 TL), YKBNK (9.214.526.029.36 TL), THYAO (8.157.701.892.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.87 ₺
|
1.54 %
|
9.523.691.254
|
30.18 ₺
|
4.07 %
|
9.214.526.029
|
287.00 ₺
|
0.53 %
|
8.157.701.893
|
63.40 ₺
|
3.93 %
|
6.200.334.354
|
13.61 ₺
|
9.94 %
|
5.586.319.818
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
2.31 ₺
|
10.00 %
|
17.090.537
|
11.88 ₺
|
10.00 %
|
264.910.460
|
24.86 ₺
|
10.00 %
|
23.727.106
|
41.84 ₺
|
9.99 %
|
120.491.423
|
5.62 ₺
|
9.98 %
|
157.095.245
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
20.10 ₺
|
-9.95 %
|
497.378.429
|
6.17 ₺
|
-9.93 %
|
392.019.588
|
3.10 ₺
|
-9.88 %
|
179.528.169
|
4.94 ₺
|
-9.85 %
|
808.982.199
|
1.83 ₺
|
-9.85 %
|
127.066.508
Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Aralık 2024 Salı)
Dolar/TL yüzde 0,08 artarak 34,75 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,07 yükselerek 36,50 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,75 ₺
|
0,08 %
|
E
|
36,50 ₺
|
0,07 %
Altın fiyatlarında son durum (03 Aralık 2024 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,00 değer kazanarak 2.639,24 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,21 değer kazanarak 2.949,84 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.822,99 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.232,96 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.639,24 ₺
|
0,00 %
|
2.949,84 ₺
|
0,21 %
|
19.232,96 ₺
|
0,21 %
|
4.822,99 ₺
|
0,21 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,96 azalış ile 96.072,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,11 düşüş ile 3.597,88 doları buldu. Brent Petrol ise 73,14 dolar