Piyasa raporu (03 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

03 Aralık 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,51 yükseliş ile 9.827,23 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YESIL,YGYO,DURDO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHAAS,FORMT,IHEVA.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (9.523.691.254.00 TL), YKBNK (9.214.526.029.36 TL), THYAO (8.157.701.892.50 TL) oldu.