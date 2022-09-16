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Merkez Bankası eylül ayı piyasa katılımcıları beklentileri anketini yayımladı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70.6 seviyesindeyken, bu anket döneminde yüzde 67.73'e geriledi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 41.99'dan yüzde 36.74'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 24.35'ten 20.63'e geriledi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar beklentisi de bir önceki anket döneminde 19.65 TL iken, eylülde 19.51 TL olarak açıklandı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla

22.03 TL ve 22.07 TL olarak gerçekleşti.

Ankette 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3.7'den yüzde 4.8'e çıktı. 2023 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3.82'den yüzde 4.5'e yükseldi.