Piyasa kapanışı: 31 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 31 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 31 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 31 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

31 Ekim 2025 Cuma, BIST 100 günü 1,24 yükselerek 10.971,52 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10994.4100 puandan işlem görürken en düşük 10816.8900 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse VERUS,ECZYT,SUWEN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TEKTU,CRDFA,DOGUB oldu.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (8.423.783.298.90 TL), THYAO (8.279.675.248.75 TL), ISCTR (7.896.571.716.17 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Ekim 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,21 yükselerek 42,05 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,25 düşerek 48,50 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (31 Ekim 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde -0,18 azalış ile 4.017,35 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,02 yükselişle 5.431,65 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.880,74 olurken, Cumhuriyet altını ise 35.414,34 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,63 değer kazanarak 110.640,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,43 yükselerek 3.874,57 dolardan işlem gördü.