Piyasa kapanışı: 28 Kasım 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (28 Kasım 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,00 değer kazanarak 9.640,08 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,11 düşerek 34,60 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,09 değer kazanarak 2.939,37 liraya yükseldi.
28 Kasım 2024 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.640,08 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,00 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PAPIL,HUBVC,YYAPI, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise CRDFA,FORMT,RYSAS.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.761.553.401.00 TL), YKBNK (7.515.380.903.22 TL), ISCTR (4.664.014.488.77 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
287.25 ₺
|
-1.79 %
|
7.761.553.401
|
30.92 ₺
|
1.84 %
|
7.515.380.903
|
13.52 ₺
|
0.52 %
|
4.664.014.489
|
59.70 ₺
|
0.42 %
|
3.881.561.752
|
25.22 ₺
|
2.11 %
|
3.413.417.647
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.87 ₺
|
10.00 %
|
138.258.353
|
10.18 ₺
|
9.94 %
|
56.820.150
|
5.87 ₺
|
9.93 %
|
334.206.720
|
3.00 ₺
|
9.89 %
|
336.353.714
|
3.60 ₺
|
9.76 %
|
281.488.481
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.68 ₺
|
-9.96 %
|
327.532.343
|
6.40 ₺
|
-9.60 %
|
223.058.551
|
17.48 ₺
|
-7.17 %
|
141.982.516
|
14.65 ₺
|
-6.81 %
|
300.309.511
|
2,815.00 ₺
|
-6.48 %
|
11.647.548
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Kasım 2024 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,11 azalış ile 34,60 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,05 yükseliş ile 36,62 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,60 ₺
|
-0,11 %
|
E
|
36,62 ₺
|
0,05 %
Altın fiyatlarında son durum (28 Kasım 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde 0,09 artış ile 2.638,47 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,09 yükselişle 2.939,37 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.805,87 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.164,67 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.638,47 ₺
|
0,09 %
|
2.939,37 ₺
|
0,09 %
|
19.164,67 ₺
|
0,09 %
|
4.805,87 ₺
|
0,09 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,68 artış ile 95.291,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,69 yükseliş ile 3.555,44 doları buldu. Brent Petrol ise 73,10 dolar