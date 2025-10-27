Piyasa kapanışı: 27 Ekim 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (27 Ekim 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,81 değer kaybederek 10.853,43 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,91 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -3,30 ile 5.362,50 liraya geriledi.
27 Ekim 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,81 düşerek 10.853,43 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10948.1300 puandan işlem görürken en düşük 10823.1900 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BURCE,CRDFA,ATSYH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SMRVA,BRMEN,ESEN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (9.604.707.159.09 TL), THYAO (8.186.921.310.50 TL), AKBNK (8.168.381.638.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.51 ₺
|
-5.08 %
|
9.604.707.159
|
295.00 ₺
|
-0.67 %
|
8.186.921.311
|
58.80 ₺
|
-2.33 %
|
8.168.381.639
|
27.68 ₺
|
1.62 %
|
6.502.315.631
|
208.80 ₺
|
2.40 %
|
6.415.017.037
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
32.56 ₺
|
10.00 %
|
116.616.927
|
42.24 ₺
|
10.00 %
|
47.466.528
|
78.65 ₺
|
10.00 %
|
10.288.827
|
5.28 ₺
|
10.00 %
|
330.863.147
|
17.28 ₺
|
9.99 %
|
968.252.510
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Ekim 2025 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,08 azalış ile 41,91 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,06 yükseliş ile 48,83 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,91 ₺
|
-0,08 %
|
E
|
48,83 ₺
|
0,06 %
Altın fiyatlarında son durum (27 Ekim 2025 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -3,06 değer kaybederek 3.987,15 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -3,30 değer kaybederek 5.362,50 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.767,68 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 34.963,47 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.987,15 ₺
|
-3,06 %
|
5.362,50 ₺
|
-3,30 %
|
34.963,47 ₺
|
-3,30 %
|
8.767,68 ₺
|
-3,30 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,35 artış ile 115.037,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,27 yükseliş ile 4.165,39 doları buldu. Brent Petrol ise 66,30 dolar