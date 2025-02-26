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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 26 Şubat 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 26 Şubat 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (26 Şubat 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak 9.574,93 puanla günü kapattı.Dolar ise 36,45 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,24 ile 3.404,94 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 26 Şubat 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        26 Şubat 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,31 yükseliş ile 9.574,93 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ESEN,EYGYO,NATEN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise GRSEL,TDGYO,ICUGS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (8.439.410.629.88 TL), THYAO (7.941.870.917.00 TL), ASELS (6.632.635.426.05 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        29.28
        3.10 %
        8.439.410.630
        T
        308.25
        1.15 %
        7.941.870.917
        A
        86.00
        6.17 %
        6.632.635.426
        I
        15.18
        4.69 %
        6.258.666.549
        A
        67.50
        2.04 %
        4.883.438.280
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        37.62
        10.00 %
        251.704.977
        N
        77.20
        9.97 %
        188.847.498
        D
        7.28
        9.97 %
        64.918.651
        D
        22.58
        9.93 %
        9.030.961
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        239.40
        -10.00 %
        460.323.444
        T
        16.93
        -9.99 %
        8.326.733
        I
        3.06
        -9.73 %
        1.127.042.135
        S
        39.00
        -9.39 %
        150.875.662
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Şubat 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,03 artarak 36,45 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 38,29 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,45
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        38,29
        -0,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (26 Şubat 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,12 :artarakazalarak 2.911,50 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,24 düşüş sonucu 3.404,94 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,24 düşerek 5.567,08 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.200,22.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.911,50
        -0,12 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.404,94
        -0,24 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.200,22
        -0,24 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.567,08
        -0,24 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,25 değer kazanarak 87.799,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,62 yükselerek 2.441,81 dolardan işlem gördü.

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