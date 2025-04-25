Piyasa kapanışı: 25 Nisan 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 25 Nisan 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 25 Nisan 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 25 Nisan 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Nisan 2025 Cuma tarihinde günü 9.432,55 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,61 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse AZTEK,DGATE,DERHL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ADEL,BINBN,TKFEN oldu.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (5.500.971.973.85 TL), THYAO (5.201.939.594.25 TL), EREGL (4.963.036.631.92 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Nisan 2025 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,19 artış ile 38,42 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,05 düşüş ile 43,71 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (25 Nisan 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde -2,31 azalış ile 3.272,08 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -2,09 düşüşle 4.043,20 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.610,63 olurken, Cumhuriyet altını ise 26.361,66 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,41 değer kazanarak 95.496,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,49 yükselerek 1.815,19 dolardan işlem gördü.