Piyasa kapanışı: 25 Nisan 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (25 Nisan 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,61 değer kaybederek 9.432,55 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,19 artış ile 38,42 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,09 değer kaybederek 4.043,20 liraya düştü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Nisan 2025 Cuma tarihinde günü 9.432,55 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,61 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse AZTEK,DGATE,DERHL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ADEL,BINBN,TKFEN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (5.500.971.973.85 TL), THYAO (5.201.939.594.25 TL), EREGL (4.963.036.631.92 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
51.50 ₺
|
-3.74 %
|
5.500.971.974
|
317.75 ₺
|
-1.17 %
|
5.201.939.594
|
22.62 ₺
|
3.01 %
|
4.963.036.632
|
23.52 ₺
|
-3.21 %
|
4.355.273.255
|
135.30 ₺
|
0.59 %
|
4.192.841.483
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
58.85 ₺
|
10.00 %
|
116.340.270
|
126.60 ₺
|
9.99 %
|
252.634.064
|
11.78 ₺
|
9.99 %
|
88.904.773
|
95.30 ₺
|
9.98 %
|
339.991.751
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
37.12 ₺
|
-9.68 %
|
453.460.520
|
243.00 ₺
|
-8.82 %
|
218.227.327
|
133.90 ₺
|
-5.97 %
|
1.191.761.567
|
61.15 ₺
|
-5.56 %
|
944.629.772
|
316.75 ₺
|
-4.88 %
|
135.671.111
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Nisan 2025 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,19 artış ile 38,42 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,05 düşüş ile 43,71 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,42 ₺
|
0,19 %
|
E
|
43,71 ₺
|
-0,05 %
Altın fiyatlarında son durum (25 Nisan 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde -2,31 azalış ile 3.272,08 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -2,09 düşüşle 4.043,20 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.610,63 olurken, Cumhuriyet altını ise 26.361,66 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.272,08 ₺
|
-2,31 %
|
4.043,20 ₺
|
-2,09 %
|
26.361,66 ₺
|
-2,09 %
|
6.610,63 ₺
|
-2,09 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,41 değer kazanarak 95.496,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,49 yükselerek 1.815,19 dolardan işlem gördü.