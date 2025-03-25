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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 25 Mart 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 25 Mart 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (25 Mart 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 4,48 değer kazanarak 9.715,58 puanla günü kapattı.Dolar ise 37,98 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,36 ile 3.691,00 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 25.03.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 25 Mart 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Mart 2025 Salı tarihinde günü 9.715,58 puanla bitirdi, günlük yükseliş 4,48 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BNTAS,RYGYO,EUHOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ATEKS,DAGHL,BINBN.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (18.343.162.565.05 TL), THYAO (13.397.329.613.50 TL), YKBNK (13.150.076.673.76 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        56.00
        3.80 %
        18.343.162.565
        T
        312.00
        2.97 %
        13.397.329.614
        Y
        25.52
        5.45 %
        13.150.076.674
        A
        117.50
        -2.41 %
        12.009.220.457
        I
        13.10
        6.42 %
        10.332.385.399
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        5.61
        10.00 %
        22.801.773
        R
        13.42
        10.00 %
        109.379.398
        E
        16.50
        10.00 %
        19.842.820
        A
        30.36
        10.00 %
        57.574.281
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        90.20
        -9.98 %
        1.896.365
        D
        42.84
        -9.92 %
        52.903.942
        B
        160.00
        -8.73 %
        641.384.398
        A
        9.13
        -6.07 %
        12.713.429
        E
        7.10
        -5.59 %
        76.183.028
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Mart 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 37,98 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,12 yükselerek 41,11 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        37,98
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        41,11
        0,12 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (25 Mart 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,41 artış ile 3.023,27 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,36 yükselişle 3.691,00 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.034,79 olurken, Cumhuriyet altını ise 24.065,34 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.023,27
        0,41 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.691,00
        0,36 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        24.065,34
        0,36 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.034,79
        0,36 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,16 düşüş ile 87.955,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,40 azalış ile 2.075,43 dolar.Brent Petrol ise 73,01 dolar

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