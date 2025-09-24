Piyasa kapanışı: 24 Eylül 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 24 Eylül 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

24 Eylül 2025 Çarşamba, BIST 100 günü 0,31 yükselerek 11.366,93 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11423.6600 puandan işlem görürken en düşük 11133.2300 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi FLAP,EUKYO,ALKA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DAPGM,POLTK,UFUK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.820.090.997.75 TL), EREGL (11.018.126.979.04 TL), ISCTR (10.445.112.059.37 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Eylül 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 41,46 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,56 düşüş ile 48,68 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (24 Eylül 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde -0,32 azalış ile 3.752,08 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,08 düşüşle 5.005,21 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.183,52 olurken, Cumhuriyet altını ise 32.634,00 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,65 yükseliş ile 113.654,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,39 artış ile 4.195,13 dolar.Brent Petrol ise 68,89 dolar