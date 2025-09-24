Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.366,93 %0,31
        DOLAR 41,4613 %0,13
        EURO 48,7126 %-0,49
        GRAM ALTIN 5.004,35 %-0,10
        FAİZ 39,80 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 58,73 %0,21
        BITCOIN 113.725,00 %1,52
        GBP/TRY 55,7971 %-0,41
        EUR/USD 1,1742 %-0,62
        BRENT 68,85 %1,80
        ÇEYREK ALTIN 8.182,11 %-0,10
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 24 Eylül 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 24 Eylül 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (24 Eylül 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazanarak 11.366,93 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,13 yükselerek 41,46 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,08 ile 5.005,21 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 24.09.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa kapanışı: 24 Eylül 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        24 Eylül 2025 Çarşamba, BIST 100 günü 0,31 yükselerek 11.366,93 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11423.6600 puandan işlem görürken en düşük 11133.2300 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi FLAP,EUKYO,ALKA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DAPGM,POLTK,UFUK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.820.090.997.75 TL), EREGL (11.018.126.979.04 TL), ISCTR (10.445.112.059.37 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        324.00
        -0.23 %
        13.820.090.998
        E
        31.44
        -0.69 %
        11.018.126.979
        I
        14.68
        -1.14 %
        10.445.112.059
        S
        3.99
        -0.50 %
        9.015.818.713
        Y
        34.56
        -1.20 %
        8.994.832.271
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        F
        11.78
        9.99 %
        72.438.747
        E
        18.52
        9.98 %
        26.199.022
        A
        15.99
        9.97 %
        725.932.379
        T
        65.05
        9.97 %
        635.545.113
        E
        16.44
        9.97 %
        126.777.153
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR
        LINK BILGISAYAR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Eylül 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 41,46 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,56 düşüş ile 48,68 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,46
        0,13 %
        E
        EUR/TRY
        48,68
        -0,56 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (24 Eylül 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,32 azalış ile 3.752,08 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,08 düşüşle 5.005,21 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.183,52 olurken, Cumhuriyet altını ise 32.634,00 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.752,08
        -0,32 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.005,21
        -0,08 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        32.634,00
        -0,08 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.183,52
        -0,08 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,65 yükseliş ile 113.654,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,39 artış ile 4.195,13 dolar.Brent Petrol ise 68,89 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Habertürk Anasayfa