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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 23 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 23 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (23 Aralık 2024 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,01 değer kaybederek 9.626,56 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 35,22 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,34 ile 2.958,42 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 23 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        23 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.626,56 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,01 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CGCAM,EUKYO,PEHOL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TSGYO,ETILR,GOKNR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.957.269.382.00 TL), ISCTR (4.883.389.275.10 TL), AKBNK (3.320.670.505.35 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        286.00
        -1.29 %
        5.957.269.382
        I
        12.85
        -2.28 %
        4.883.389.275
        A
        59.30
        -2.31 %
        3.320.670.505
        A
        72.05
        3.22 %
        3.215.987.030
        T
        44.28
        1.56 %
        3.065.073.927
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        27.06
        10.00 %
        1.229.824.308
        E
        15.79
        9.96 %
        15.967.155
        P
        2.87
        9.96 %
        746.139.702
        D
        15.79
        9.96 %
        100.557.231
        D
        12.26
        9.96 %
        65.332.318
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        8.10
        -10.00 %
        92.644.184
        E
        7.95
        -9.97 %
        257.644.700
        G
        24.22
        -9.96 %
        238.064.255
        A
        170.90
        -9.86 %
        76.852.729
        N
        23.78
        -9.58 %
        90.990.442
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Aralık 2024 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 35,22 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,07 düşüş ile 36,72 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,22
        0,07 %
        E
        EUR/TRY
        36,72
        -0,07 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (23 Aralık 2024 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,47 :artarakazalarak 2.610,59 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,34 düşüş sonucu 2.958,42 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,34 düşerek 4.837,01 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.288,89.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.610,59
        -0,47 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.958,42
        -0,34 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.288,89
        -0,34 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.837,01
        -0,34 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,80 değer kaybederek 93.818,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,16 düşerek 3.302,30 dolardan işlem gördü.

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