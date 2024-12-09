Piyasa kapanışı: 09 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (09 Aralık 2024 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,75 değer kazanarak 10.257,39 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,16 yükselerek 34,82 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 1,81 ile 2.996,19 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 09 Aralık 2024 Pazartesi tarihinde günü 10.257,39 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,75 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse YBTAS,KLSER,CIMSA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DURDO,EUKYO,DCTTR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (14.115.686.811.08 TL), THYAO (7.155.756.262.25 TL), ISCTR (7.155.637.282.60 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
27.00 ₺
|
4.17 %
|
14.115.686.811
|
300.50 ₺
|
0.00 %
|
7.155.756.262
|
14.28 ₺
|
0.78 %
|
7.155.637.283
|
66.35 ₺
|
1.61 %
|
5.308.268.635
|
32.42 ₺
|
2.27 %
|
4.734.460.133
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
115,500.00 ₺
|
10.00 %
|
5.386.510
|
38.94 ₺
|
10.00 %
|
472.832.963
|
45.10 ₺
|
10.00 %
|
1.473.069.691
|
13.53 ₺
|
10.00 %
|
56.598.681
|
25.30 ₺
|
10.00 %
|
5.413.984
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
23.36 ₺
|
-7.01 %
|
153.012.959
|
14.69 ₺
|
-5.95 %
|
13.708.237
|
30.58 ₺
|
-5.91 %
|
181.142.292
|
8.94 ₺
|
-5.89 %
|
192.544.531
|
104.50 ₺
|
-5.86 %
|
430.732.087
Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Aralık 2024 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,16 artış ile 34,82 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,33 yükseliş ile 36,85 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,82 ₺
|
0,16 %
|
E
|
36,85 ₺
|
0,33 %
Altın fiyatlarında son durum (09 Aralık 2024 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,47 :artarakazalarak 2.672,18 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,81 yükseliş sonucu 2.996,19 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,81 yükselerek 4.898,78 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.535,18.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.672,18 ₺
|
1,47 %
|
2.996,19 ₺
|
1,81 %
|
19.535,18 ₺
|
1,81 %
|
4.898,78 ₺
|
1,81 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,86 değer kaybederek 98.745,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,48 düşerek 3.874,04 dolardan işlem gördü.