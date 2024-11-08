Piyasa kapanışı: 08 Kasım 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 08 Kasım 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 08 Kasım 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 08 Kasım 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

08 Kasım 2024 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.184,82 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,67 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TLMAN,DOFER,SUNTK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EUHOL,DURDO,ULKER oldu.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (6.921.457.884.07 TL), ISCTR (6.804.868.012.07 TL), THYAO (6.702.494.741.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Kasım 2024 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,41 artarak 34,38 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,36 düşerek 36,93 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (08 Kasım 2024 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,61 :artarakazalarak 2.690,24 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,27 düşüş sonucu 2.968,17 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,27 düşerek 4.852,96 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.352,47.