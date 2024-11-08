Piyasa kapanışı: 08 Kasım 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (08 Kasım 2024 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,67 değer kazanarak 9.184,82 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,41 yükselerek 34,38 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,27 değer kaybederek 2.968,17 liraya düştü.
08 Kasım 2024 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.184,82 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,67 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TLMAN,DOFER,SUNTK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EUHOL,DURDO,ULKER oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (6.921.457.884.07 TL), ISCTR (6.804.868.012.07 TL), THYAO (6.702.494.741.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
51.20 ₺
|
5.79 %
|
6.921.457.884
|
11.80 ₺
|
4.42 %
|
6.804.868.012
|
290.25 ₺
|
2.65 %
|
6.702.494.742
|
25.34 ₺
|
7.19 %
|
6.553.831.537
|
91.40 ₺
|
2.70 %
|
4.438.031.055
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
95.35 ₺
|
9.98 %
|
75.453.859
|
31.56 ₺
|
9.97 %
|
124.437.682
|
25.84 ₺
|
9.96 %
|
189.263.541
|
7.62 ₺
|
9.96 %
|
103.122.283
|
24.08 ₺
|
9.95 %
|
94.068.479
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.47 ₺
|
-10.00 %
|
19.835.558
|
21.50 ₺
|
-9.97 %
|
10.985.490
|
116.10 ₺
|
-7.05 %
|
2.801.086.093
|
10.37 ₺
|
-6.58 %
|
172.789.699
|
13.81 ₺
|
-5.80 %
|
124.835.292
Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Kasım 2024 Cuma)
Dolar/TL yüzde 0,41 artarak 34,38 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,36 düşerek 36,93 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,38 ₺
|
0,41 %
|
E
|
36,93 ₺
|
-0,36 %
Altın fiyatlarında son durum (08 Kasım 2024 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,61 :artarakazalarak 2.690,24 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,27 düşüş sonucu 2.968,17 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,27 düşerek 4.852,96 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.352,47.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.690,24 ₺
|
-0,61 %
|
2.968,17 ₺
|
-0,27 %
|
19.352,47 ₺
|
-0,27 %
|
4.852,96 ₺
|
-0,27 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,33 yükseliş ile 76.361,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,13 artış ile 2.936,96 dolar.Brent Petrol ise 73,58 dolar