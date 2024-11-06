Piyasa kapanışı: 06 Kasım 2024 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (06 Kasım 2024 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,83 değer kazanarak 8.862,32 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,23 azalış ile 34,23 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,98 ile 2.933,41 liraya geriledi.
06 Kasım 2024 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 2,83 yükseliş ile 8.862,32 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BRMEN,AGHOL,BAKAB, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise REEDR,DMSAS,TSGYO.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.510.577.376.25 TL), ISCTR (6.133.089.426.15 TL), EREGL (5.975.006.813.16 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
277.25 ₺
|
1.84 %
|
8.510.577.376
|
11.06 ₺
|
0.64 %
|
6.133.089.426
|
48.76 ₺
|
2.09 %
|
5.975.006.813
|
492.50 ₺
|
7.07 %
|
4.801.227.737
|
47.46 ₺
|
2.28 %
|
4.754.826.849
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
5.39 ₺
|
10.00 %
|
3.712.325
|
302.50 ₺
|
10.00 %
|
238.933.003
|
40.72 ₺
|
9.99 %
|
98.494.911
|
437.75 ₺
|
9.99 %
|
1.371.173.457
|
8.17 ₺
|
9.96 %
|
43.649.993
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
17.73 ₺
|
-10.00 %
|
2.616.318.309
|
6.30 ₺
|
-8.70 %
|
73.292.834
|
11.62 ₺
|
-8.65 %
|
574.750.927
|
20.94 ₺
|
-7.26 %
|
2.298.992
Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Kasım 2024 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde -0,23 düşerek 34,23 liraya düşerken Euro/TL yüzde -2,10 düşerek 36,75 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,23 ₺
|
-0,23 %
|
E
|
36,75 ₺
|
-2,10 %
Altın fiyatlarında son durum (06 Kasım 2024 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -2,77 değer kaybederek 2.668,00 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,98 değer kaybederek 2.933,41 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.796,12 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.125,81 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.668,00 ₺
|
-2,77 %
|
2.933,41 ₺
|
-2,98 %
|
19.125,81 ₺
|
-2,98 %
|
4.796,12 ₺
|
-2,98 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 6,36 yükseliş ile 74.346,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 7,46 artış ile 2.646,08 dolar.Brent Petrol ise 75,07 dolar