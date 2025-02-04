Piyasa kapanışı: 04 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 04 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 04 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 04 Şubat 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 04 Şubat 2025 Salı tarihinde günü 9.821,91 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,49 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BRKVY,DOGUB,ZEDUR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise RAYSG,DZGYO,FORMT oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.042.242.816.75 TL), YKBNK (7.420.528.952.00 TL), AKBNK (6.998.293.170.85 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Şubat 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,06 azalış ile 35,94 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,26 yükseliş ile 37,30 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (04 Şubat 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,01 :artarakazalarak 2.843,63 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,85 yükseliş sonucu 3.285,71 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,85 yükselerek 5.372,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 21.422,81.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,73 yükseliş ile 99.496,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 6,62 artış ile 2.802,74 dolar.Brent Petrol ise 76,40 dolar