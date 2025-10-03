Habertürk
        Tüm Haberler
        Piyasa kapanışı: 03 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 03 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (03 Ekim 2025 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,04 değer kaybederek 10.856,14 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,17 artış ile 41,68 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,83 değer kazanarak 5.201,15 liraya yükseldi.

        Giriş: 03.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 03.10.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 03 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        03 Ekim 2025 Cuma, BIST 100 günü -2,04 düşerek 10.856,14 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11126.0500 puandan işlem görürken en düşük 10831.0100 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi RTALB,DOFRB,HEDEF olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATATP,EMKEL,ALKA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.766.902.110.00 TL), YKBNK (8.978.712.305.06 TL), AKBNK (7.757.895.936.45 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        311.00
        -1.27 %
        9.766.902.110
        Y
        32.44
        -5.09 %
        8.978.712.305
        A
        59.45
        -4.80 %
        7.757.895.936
        I
        13.23
        -5.16 %
        5.798.209.203
        S
        3.34
        -1.18 %
        5.340.327.775
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        4.52
        9.98 %
        1.174.740.375
        D
        149.20
        9.95 %
        3.735.535.572
        H
        70.20
        9.95 %
        583.822.712
        A
        13.61
        9.94 %
        1.098.121.660
        S
        5.64
        9.94 %
        176.048.754
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        143.50
        -9.97 %
        395.024.910
        E
        74.05
        -9.97 %
        33.333.237
        A
        13.82
        -9.97 %
        134.623.314
        G
        113.10
        -9.95 %
        457.760.653
        S
        265.25
        -9.93 %
        618.925.036
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Ekim 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,17 yükselerek 41,68 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,37 yükselerek 48,99 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,68
        0,17 %
        E
        EUR/TRY
        48,99
        0,37 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Ekim 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,82 değer kazanarak 3.888,27 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,83 değer kazanarak 5.201,15 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.503,88 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 33.911,48 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.888,27
        0,82 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.201,15
        0,83 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        33.911,48
        0,83 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.503,88
        0,83 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,99 artış ile 121.488,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,17 yükseliş ile 4.491,27 doları buldu. Brent Petrol ise 64,61 dolar

        Habertürk Anasayfa