Piyasa kapanışı: 03 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 03 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 03 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 03 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

03 Ekim 2025 Cuma, BIST 100 günü -2,04 düşerek 10.856,14 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11126.0500 puandan işlem görürken en düşük 10831.0100 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi RTALB,DOFRB,HEDEF olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATATP,EMKEL,ALKA oldu.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.766.902.110.00 TL), YKBNK (8.978.712.305.06 TL), AKBNK (7.757.895.936.45 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Ekim 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,17 yükselerek 41,68 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,37 yükselerek 48,99 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (03 Ekim 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,82 değer kazanarak 3.888,27 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,83 değer kazanarak 5.201,15 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.503,88 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 33.911,48 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,99 artış ile 121.488,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,17 yükseliş ile 4.491,27 doları buldu. Brent Petrol ise 64,61 dolar