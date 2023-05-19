HABERTURK.COM

Pek çok malzemeyle oluşturulan yaprak sarmasının pişirme detayları kadar saklama koşulları da ayrı bir önem taşır. Özellikle altın günleri ve misafirlikler için hazırlanan pişmiş yaprak sarmaların bozulmadan tazeliğini korumasına dikkat edilir. Pişmiş Yaprak Sarması bozulur mu? Dolapta ve dışarıda kaç gün dayanır? Kaç gün bekler ve pişirildikten sonra kaç günde bozulur? Nasıl saklanmalıdır? İşte, pişmiş yaprak sarmasıyla ilgili merak edilen detaylar.

Pişmiş Yaprak Sarması Bozulur Mu?

Elbette ki her besinin belli bir son kullanma tarihi vardır. Bu hem marketten aldığımız besinler için hem de pazardan alınan meyve ve sebzeler için geçerlidir. Pişmiş ve pişirilmemiş sarmalar arasında da dayanıklılık konusunda bariz farklar vardır. Bir kere pişirilme işlemine tabi tutulduktan sonra bozulması pişmemiş sarmalara oranla daha kolaydır. Pişmiş yaprak sarması belirli bir süreden sonra bozulma gösterecektir. Bu belirli süre 4-5 gündür. Sarmanın hava almaması en önemli püf noktadır.

Pişmiş Yaprak Sarması Kaç Gün Dayanır?

Pişmiş yaprak sarması içeriğinde pirinç, soğan ve baharatlar bulundurur. Bu sebeple açık ortamda kolayca bozulabilir. Buzdolabında pişmiş yaprak sarması 4-5 gün kadar tazeliğini korumaktadır. Buzluğu koyduğumuz yaprak sarmaları ise bozulmadan 3 ay bekletilebilir.

Pişmiş Yaprak Sarması Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Yaprak sarması pişirildikten sonra hemen buzdolabına konulmamalıdır. Bir müddet soğuması beklenmeli daha sonra yerleştirilmelidir. Soğuma işlemi bittikten sonra ağzı kapalı bir tencerede ya da hava almayan saklama kaplarında 4-5 gün kadar saklanabilmektedir. 5 günü aşmamaya dikkat edilmelidir.

Pişmiş Yaprak Sarması Kaç Gün Bekler?

Yaprak sarması muhafaza etmek için en doğru yöntem buzdolabıdır. İç harcı yoğun olan yaprak sarmaların dışarıda bekletilmesi uygun değildir. Uzun vadeli olarak bir tüketim planınız yoksa yaprak sarmasını bekletmek için en doğru ortam buzluklardır. Pişmiş yaprak sarması buzlukta 3 ay kadar bozulmadan tazeliğini korumaktadır. Buzdolabında ise 4-5 gün kadar bekletilebilir.

Pişmiş Yaprak Sarması Kaç Günde Bozulur?

Pişmiş yaprak sarması buzdolabında 5 günden sonra, buzlukta ise 3 aydan sonra bozulmaya başlayacaktır. Yaprak sarmasını saklamak için oda sıcaklığı uygun bir seçenek değildir.

Pişmiş Yaprak Sarması Nasıl Saklanmalı?

Yaprak sarmasını saklarken dikkat etmemiz gereken en önemli detay hava almamasıdır. Hava almaya başlayan yaprak sarmaları etrafa ekşimsi bir koku yayacaktır. Bu koku bozulmanın en önemli işaretidir. Bu sebeple buzdolabı ya da buzluğa koymadan öne mutlaka hava akışını kesecek kaplara doldurulmalı ya da geniş tencerelere yerleştirilmelidir.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Türker Üner