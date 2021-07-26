Pirelli, elektrikli otomobiller için özel bir lastik geliştirdiğini duyurdu. İtalyan üreticiden yapılan açıklamada, bataryalı yeni araçların ağırlığını desteklemek için üretilen bu lastiğin, elektrikli otomobiller gibi daha ağır araçlar için bir seçenek sunduğu belirtildi.
Verilen bilgiye göre, yeni lastiğin yanağında yetkinliklerinin bir göstergesi olarak yüksek taşıma kapasitesi anlamına gelen HL işareti bulunuyor. Standart bir lastiğe göre yüzde 20, aynı ebatlı ekstra taşıma kapasiteli XL lastiğe göre yüzde 6-9 daha fazla ağırlığı destekleyebiliyor.
Yeni Pirelli HL lastiklerin kullanılacağı ilk otomobilin ise Lucid Air olacağı açıklandı. Bu model için önde HL 245/35R21 99 Y XL, arkada ise HL 265/ 35R21 103 Y XL boyutlu Pirelli P ZERO lastikler sunulacak.
ABD'Lİ MODEL ÖZEL GELİŞTİRİLDİ
Bu lastiklerin, ABD'de üretilen ve yıl sonuna doğru satışa sunulacak olan elektrikli sedan için özel olarak tasarlandığı aktarılırken, Lucid Air için talep edilen performans standartlarını yerine getirmek amacıyla otomobil üreticisiyle iş birliği içinde geliştirildiği belirtildi. Amerikalı üreticiye özel tasarımın göstergesi olarak bu lastiklerin yanağında 'LM1' işareti yer alacak.
Pirelli Ar-Ge ve Cyber'den Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Pierangelo Misani, "Sürdürülebilir mobilitenin tüm yeni biçimlerine odaklanmamız bizi, otomobil üreticilerinin lastiklerden giderek daha özelleştirilmiş performans gerektiren yeni elektrikli ve hibrit araçları için gelecekteki olası taleplerini öngörebilen teknolojilere yönlendiriyor" dedi.
Lucid Motors Üründen Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Mühendis Eric Bach, da, "Lucid Air, verimlilik ve performans açısından çığır açan bir teknolojiyi temsil ediyor. Yeni Pirelli HL lastikler de bu kriterleri yerine getirmemizin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor" diye konuştu.
Özel olarak geliştirilen P ZERO lastiklerde Pirelli Elect ve PNCS teknolojileri de sunuluyor. Pirelli Elect'in, menzili artırmak amacıyla düşük dönme direnci ve maksimum konfor için daha az gürültü sağladığı bilgisi verildi.
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