13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sebze yemeklerinin başında gelen pırasa her evin sofrasında bulunması gerekiyor fakat çoğu kişi pırasanın adını bile duymak istemez oysa ki sağladığı faydalar, içerdiği vitaminler sağlıklı yaşamamıza yardımcı olur. Peki pırasanın faydaları nelerdir? İşte yanıtları...
Pırasa sağladığı faydalar açısından sofralardan eksik edilmemesi gereken bir sebzedir. Ancak; çok sevilerek tüketilen bir sebze değil maalesef ki!
Pırasanın faydaları nelerdir?
Kaempferol adlı flavonid içermesi nedeniyle pırasa; damarları korumaya yardımcıdır. Ve bu sayede damar hastalıklarından korunma sağlar. Ayrıca yüksek tansiyonun da düşmesine yardımcı olur. Folat içermesi sayesinde gebelikte fayda sağlar ve kalp damar hastalığında homosistein adlı amino asidin seviyesini düşürür.
Pırasa güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Polifenol bileşeni sayesinde serbest radikallere karşı koruma sağlar.
K, A, C, B6 vitamini, manganez ve demir mineralleri bakımından zengin olan pırasa vücudumuza enerji sağlayarak, kemik ve doku gelişimine de katkıda bulunur.
K vitamini içeren pırasa, kemiklerin güçlenmesi ve sağlıklı olması açısından etki sağlamaktadır.
Pırasa, içerdiği lutein ve zeaxanthi bileşenler ile göz hücrelerini etkileyen oksidatif strese karşı koruma sağlar.
100 gram çiğ pırasada; 54 kalori, 18 mg sodyum, 2 gr besin lifi, 3 gr şeker bulunur.
Vitamin içerikleri; 1484 IU A, 10,7 mg C, 0,8 mg E, 41,8 mcg K, 0,4 mg niasin, 0.2 mg B6, 57 mcg folat’dır.
Mineral içeriği; 52,5 mg kalsiyum,1,9 mg demir, 24,9 mg magnezyum, 31,2 mg fosfor, 160 mg potasyum, 0,1 mg çinko, 0.1 mg bakır, 0.4 mg manganez, 0.9 mcg selenyum taşır.
100 gr pırasa; 88.1 mg omega 3, 59.6 mg omega 6 yağ asidi içermektedir.
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