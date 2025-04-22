Pinchas Zukerman CRR'de

İki Grammy ödülü, yüzü aşkın albüm kaydı ve elli yılı aşan sahne kariyeriyle klasik müziğin yaşayan efsanelerinden Pinchas Zukerman, İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Kusursuz tekniği, zengin tınısı ve derin yorum gücüyle tanınan Zukerman 27 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek. Keman, viyola ve orkestra şefliği alanlarında uluslararası saygınlığa sahip sanatçı, eğitmen kimliğiyle de öne çıkıyor. Usta müzisyen, 30 yılı aşkın süredir Manhattan School of Music’te kendi adını taşıyan performans programını yürütüyor. Zukerman, CRR’deki konserinde Sinfonia Varsovia eşliğinde hem solist hem de şef olarak müzikseverlerle buluşacak.

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Pinchas Zukerman

Pinchas Zukerman & Sinfonia Varsovia başlıklı konser, Edward Elgar’ın yaylı çalgılar için yazdığı, pastoral dokusu ve zarif melodileriyle tanınan Serenad, Mi minör Op. 20 ile başlayacak. Ardından, Mozart’ın yalnızca 19 yaşındayken bestelediği, zarafeti ve klasik üsluptaki olgunluğuyla öne çıkan Keman Konçertosu No. 5, La Majör KV 219 yorumlanacak.

Konser, Felix Mendelssohn’un İtalya seyahatinden ilham alarak kaleme aldığı ve güney coğrafyasının sıcaklığını müziğe taşıyan Senfoni No. 4, “İtalyan” eseriyle sona erecek. Özellikle finaldeki Saltarello dans ritimleriyle dikkat çeken bu eser, konserin yüksek enerjili kapanışını oluşturacak. Konserin tüm programı Pinchas Zukerman’ın orkestra şefliği ve solistliği ile icra edilecek. Sinfonia Varsovia Sinfonia Varsovia ile Avrupa’dan Dünyaya Pinchas Zukerman, 1984’te Yehudi Menuhin’in davetiyle Polonya Oda Orkestrası’nın büyümesiyle kurulan Sinfonia Varsovia, kuruluşundan bu yana dünyanın saygın konser salonlarında gerçekleştirdiği performanslarla uluslararası tanınırlık kazandı. Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven ve Penderecki gibi bestecilerin eserlerine getirdikleri titiz yorumlarla öne çıkan orkestra, Valery Gergiev, Lorin Maazel, Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter gibi isimlerle uzun soluklu iş birliklerine imza attı. Bugüne kadar 4 binin üzerinde konser veren Sinfonia Varsovia, 300’den fazla albüm kaydederek, Polonya müzik mirasının yanı sıra çağdaş bestecilerin eserlerine de önemli katkılarda bulundu. Orkestra, 1997 yılından itibaren Krzysztof Penderecki’nin müzik direktörlüğünde çalışmış, 2003–2020 yılları arasında ise onun sanat yönetmenliğiyle uluslararası bir repertuarı başarıyla seslendirmiştir. Konser biletleri, CRR gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.