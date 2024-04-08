Pınarbaşı Belediyesi'ne geçici kayyum atandı

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31 Mart tarihinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin, Yüksek Seçim Kurulu(YSK) tarafından iptal edilerek 2 Haziran tarihinde yenilenmesine kadar verildi.

Kararın ardından Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na seçimlere kadar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş atandı.

Valiliğin açıklamasında, "Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na, seçimlerin yenileneceği tarih olan 2 Haziran 2024 tarihine kadar valilik makamının oluru ile Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına itirazı, İl Seçim Kurulunca reddedilmişti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı. CHP'li Yağan yüzde 33.30, MHP'li Uzunluoğlu yüzde 31.18 oy oranına ulaştı. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.