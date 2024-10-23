Pınar Deniz: Kaan daha çok aşeriyor
Geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile İtalya'da evlenen ve 3 aylık hamile olan Pınar Deniz, samimi açıklamalarda bulundu. Aşerme olmadığını söyleyen Deniz; "Biraz bulantılı geçti üç ay. Bence Kaan daha çok aşeriyor. Bazı yiyecekleri görememe ve kokularını tahammül edememe oldu" dedi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Pınar Deniz, ablası Huri Deniz ve kardeşi Hatice Deniz ile birlikte Mabel Matiz'in konserini izlemeye Harbiye'ye gitti.
Üç aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Pınar Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz; "Erkek çocuğu ama ismi belli değil" dedi.
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"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Öte yandan Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesiyle ilgili de konuşan Deniz; "İçeriğine bakamıyorum. Korkunç hissediyorum. 'Ne yapılabilir' diye kendi adıma düşünmeye çalışıyorum. Oğuzhan Uğur'un programına katıldık. Bizim üzerimize düşen muhakkak görevler vardır. Takipçi sayımız ve görünür olduğumuz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bizi aşan durum. Her gün kötü olunabilir duygusuyla uyanmaktan çok yoruldum. Anne adayıyım artık bakamıyorum ve mutsuzum" diye konuştu.
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"KENDİ ADIMA KORKMAK ŞIMARIKLIK GELİYOR"
Pınar Deniz, gazetecilerin, "Doğum yapacaksınız bu durum sizi korkuttu mu?" sorusuna ise "Kendi adıma bir şeyden korkmuyorum. Korkunç şeyler yaşıyoruz, kendi adıma korkmak şımarıklık geliyor" yanıtını verdi.
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"BİR SÜRÜ ŞEY ALDIM"
Ayrıca bebek için hazırlıklara başladığını söyleyen Pınar Deniz; "Dayanamayıp bir sürü şeyler aldım" dedi. Projelere bir süre ara verip dinleneceğini ifade eden Deniz; bu konuda şunları söyledi; "Uzun süre yeterince çalıştım dinlenmek hakkım olduğunu düşünüyorum. Sağlıkla çocuğumu dünyaya getirip, sonra dönüş yapacağım."
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"KAAN DAHA ÇOK AŞERİYOR"
Hamilelik süreci hakkında da konuşan Pınar Deniz, aşerme olmadığını ifade edip; "Biraz bulantılı geçti üç ay. Bence Kaan daha çok aşeriyor. Bazı yiyecekleri görememe ve kokularını tahammül edememe oldu. Şu an her şey yolunda" ifadelerini kullandı.