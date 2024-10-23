"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Öte yandan Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesiyle ilgili de konuşan Deniz; "İçeriğine bakamıyorum. Korkunç hissediyorum. 'Ne yapılabilir' diye kendi adıma düşünmeye çalışıyorum. Oğuzhan Uğur'un programına katıldık. Bizim üzerimize düşen muhakkak görevler vardır. Takipçi sayımız ve görünür olduğumuz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bizi aşan durum. Her gün kötü olunabilir duygusuyla uyanmaktan çok yoruldum. Anne adayıyım artık bakamıyorum ve mutsuzum" diye konuştu.