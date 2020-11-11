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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Altuğ, basın mensupları ile ayak üstü sohbet etti.

46 yaşındaki oyuncu, "Çok acil işim var, başka bir zaman sorularınıza cevap verim" diyerek, hızlı adımlarla aracına gitti.