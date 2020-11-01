Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, geçtiğimiz akşam bir AVM'de görüntülendi. İkili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgınına karşı bütün önlemleri aldıklarının söyleyen Altuğ, "Maskelerimiz ve kolonyalarımız hep yanımızda. Pandemi sürecinde dostlarımızı çok ihmal ettik o yüzden biraz sosyal mesafelide olsa dostlarımızla bir araya gelmek istedik" dedi.

Yakın arkadaşları ile akşam yemeği yiyen çift, daha sonra alışveriş yapmayı ihmal etmedi.