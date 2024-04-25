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        Haberler Yaşam 3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti

        Deniz kaplumbağası 'Tuba'dan 3 aydır sinyal alınamıyor

        Muğla'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan ve 4 yılda 24 bin 912 kilometre yol kateden deniz kaplumbağası 'Tuba'dan, takip donanımının pili bittiği için 3 aydır sinyal alınamıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:02
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          Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor.

        • 2

          Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da 'Tuba' adı verildi.

        • 3

          DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

        • 4

          Geçen sürede 'Tuba', 24 bin 912 kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. Rotasını gösteren harita 8 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlenen 'Tuba'dan, takip donanımının pili bittiği için 3 aydır sinyal alınamıyor.

        • 5

          "DÖNÜP, YUVA YAPMASINI BEKLİYORUZ"

          DEKAMER Müdürü Yakup Kaska, "2019 yılında tedavisini tamamladığımız ve 'Tuba' ismini verdiğimiz deniz kaplumbağamızı uydu takip cihazı takarak denize geri bırakmıştık.

        • 6

          'Tuba', Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu ve 3 ay önce takip cihazının pili bittiği için sinyali kesildi. Sinyalini en son aldığımız nokta olan Malta kıyılarından Türkiye'ye yöneleceğini tahmin ediyoruz ve tekrar Dalyan'a dönüp, yuva yapmasını bekliyoruz" dedi.

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