Deniz kaplumbağası 'Tuba'dan 3 aydır sinyal alınamıyor
Muğla'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan ve 4 yılda 24 bin 912 kilometre yol kateden deniz kaplumbağası 'Tuba'dan, takip donanımının pili bittiği için 3 aydır sinyal alınamıyor
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Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor.
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Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da 'Tuba' adı verildi.
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DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.
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Geçen sürede 'Tuba', 24 bin 912 kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. Rotasını gösteren harita 8 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlenen 'Tuba'dan, takip donanımının pili bittiği için 3 aydır sinyal alınamıyor.
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"DÖNÜP, YUVA YAPMASINI BEKLİYORUZ"
DEKAMER Müdürü Yakup Kaska, "2019 yılında tedavisini tamamladığımız ve 'Tuba' ismini verdiğimiz deniz kaplumbağamızı uydu takip cihazı takarak denize geri bırakmıştık.
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'Tuba', Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu ve 3 ay önce takip cihazının pili bittiği için sinyali kesildi. Sinyalini en son aldığımız nokta olan Malta kıyılarından Türkiye'ye yöneleceğini tahmin ediyoruz ve tekrar Dalyan'a dönüp, yuva yapmasını bekliyoruz" dedi.
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