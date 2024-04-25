'Tuba', Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu ve 3 ay önce takip cihazının pili bittiği için sinyali kesildi. Sinyalini en son aldığımız nokta olan Malta kıyılarından Türkiye'ye yöneleceğini tahmin ediyoruz ve tekrar Dalyan'a dönüp, yuva yapmasını bekliyoruz" dedi.