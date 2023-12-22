Pilavı yanlış pişiriyor olabilirsiniz: Pirinç pişirmede sık yapılan hatalar

Pirinç, Asya ve Afrika'daki milyarlarca insanın temel gıdasıdır. Aynı zamanda, İtalya'dan risotto, İspanya'dan paella dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından birçok özgün yemek için çok yönlü bir malzemedir. Her kültürün ise kendine özgü pişirme teknikleri vardır. Peki sizin pişirme tekniğiniz doğru mu? İşte, pirincin nasıl pişirilmesi gerektiğine dair püf noktalar…