Pikniğe gelen çocuk gölde boğuldu

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Kahramanmaraş'ta piknik için göl kenarına giden arkadaş grubundan bir çocuk, girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti.

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Kahramanmaraş'ta 4'ü Suriye uyruklu 7 arkadaş, birlikte Bulutoğlu köyü Menzelet Baraj Gölü mesire alanına pikniğe gitti. Burada 16 yaşındaki Suriye uyruklu O.Z., serinlemek için göle girdi. Ancak bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla hayatını kaybeden çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.