Brosnan, ilk evliliğİni ise 1980-1991 yılları arasında Avustralyalı oyuncu Cassandra Harris ile gerçekleştirmişti. Harris, 1991 yılında 43 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Pierce Brosnan ile Cassandra Harris'in bu birlikteliğinden Charlotte ve Sean adında iki tane çocuğu oldu. Brosnan, eşi Cassandra'nın eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Christopher'ı da evlat edinip kendi soyadını verip ve nüfusuna geçirmişti.