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Pierce Brosnan'dan eşi Keely Shaye Smith'e: Aşkım güneşin etrafında 58. turunda - Magazin haberleri

Pierce Brosnan'dan duygusal paylaşım

Bir dönem 'James Bond' karakterini canlandıran aktör Pierce Brosnan, 20 yıllık eşi Keely Shaye Smith'in doğum gününü duygusal bir notla kutladı. Brosnan, paylaşımında "Benim güzel tatlı aşkım Keely, güneşin etrafında 58'inci turunda." ifadelerini kullandı

29.09.2021 - 16:16 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Sinema tarihinin "en yakışıklı James Bond'u" olarak nitelendirilen Pierce Brosnan, 2001 yılında evlendiği eşi Keely Shaye Smith'in yeni yaşı için duygusal bir yazı kaleme aldı.

  • "BENİM TATLI AŞKIM"

    İki oğlunun annesi Smith'in fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Brosnan, gönderisine, "Benim güzel, tatlı aşkım Keely, güneşin etrafında 58'inci turunda." notunu düştü. Usta aktörün paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

  • ÖNEMLİ GÜNLERİ HİÇ UNUTMUYOR

    Öte yandan Brosnan, bu tür önemli günleri hiç aksatmıyor. Pierce Brosnan, geçtiğimiz nisan ayında da evlilik yıl dönümlerini birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı. 68 yaşındaki ünlü oyuncu, o paylaşımda da "Mutlu yıl dönümleri sevgili Keely. Sana olan aşkım sonsuza kadar büyüyor." ifadelerini kullanmıştı.

  • İKİ KEZ EVLENDİ

    Mutlu bir evlilik sürdüren Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith'in, Paris ve Dylan adında iki çocuğu bulunuyor.

  • Brosnan, ilk evliliğİni ise 1980-1991 yılları arasında Avustralyalı oyuncu Cassandra Harris ile gerçekleştirmişti. Harris, 1991 yılında 43 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

    Pierce Brosnan ile Cassandra Harris'in bu birlikteliğinden Charlotte ve Sean adında iki tane çocuğu oldu. Brosnan, eşi Cassandra'nın eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Christopher'ı da evlat edinip kendi soyadını verip ve nüfusuna geçirmişti.

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