NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki zirve takipçilerinden Philadelphia 76ers, Batı Konferansı'nın son sırasındaki Phoenix Suns'ı deplasmanda 132-127 yendi.

76ers'ın all-star oyuncusu Joel Embiid, 42 sayı ve 18 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ben Simmons 29 sayı, 6 asist, J.J. Redick de 27 sayılık katkıda bulundu. Sahaya ilk 5'te çıkan Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı.

Suns'ta Devin Booker'ın 37 sayı, 8 asist ve Deandre Ayton'ın 18 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

CEDI'DEN 9 SAYI

Ligdeki bir diğer milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Miami Heat'e 117-92 yenildiği karşılaşmayı, 9 sayı, 3 ribaunt ve 3 asistle tamamladı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği konuk ekip Heat'te Josh Richardson 24 sayı, 5 asist, Tyler Johnson da 16 sayıyla mücadele etti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 84-122

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 92-117

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 114-98

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 126-121

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 115-102

Chicago Bulls-Orlando Magic: 84-112

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 94-101

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 127-132

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 100-107