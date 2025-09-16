Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK sevkleri açıklandı - Futbol Haberleri

        PFDK sevkleri açıklandı

        Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor, Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor ve Çaykur Rizespor çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 21:35 Güncelleme: 16.09.2025 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        PFDK sevkleri açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor, Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor ve Çaykur Rizespor'u çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        Kurula yapılan sevkler şu şekilde;

        “1- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü’nün 13.09.2025 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-HESAP.COM ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 13.09.2025 tarihinde oynanan MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        REKLAM

        KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu OĞUZHAN EFE YILMAZ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 13.09.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ORKUN KÖKÇÜ’nün aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca14.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        4- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi MESUT ALTAN’ın 13.09.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        REKLAM

        5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 13.09.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı’nın 5. maddesi ve Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 10. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MUSTAFA ÖNDER’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

        GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi UTKU YURTBİL’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 13.09.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        7- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi KEMAL ONUR KÖROĞLU’nun 14.09.2025 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        REKLAM

        8- KOCAELİSPOR Kulübü futbolcusu CAN KELEŞ’in 14.09.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca15.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        9- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 14.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        10- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OKAY YOKUŞLU’nun 14.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca15.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü SALİH TEKKE’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarıncave “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca16.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        11- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 15.09.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Putin askeri üniforma giydi
        Putin askeri üniforma giydi
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trump'tan gazeteciye: Sessiz ol
        Trump'tan gazeteciye: Sessiz ol
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Habertürk Anasayfa