AA

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 4 milyon 499 bin 45 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 26,7 artışla 3 milyon 411 bin 532 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 239 bin 794 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 773 bin 840 tonla Rusya ve 504 bin 279 tonla Kazakistan izledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 10,5 düşüşle 900 bin 989 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 4 milyon 499 bin 45 tona ulaştı.

Bu dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şahsi araç kullanımının yaygınlaşması, yurt içi piyasada petrol ürünleri satışlarının artmasında etkili oldu. Bu durum ithalattaki yükselişe de yansıdı.

Eylülde benzin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artarak 240 bin 118 ton olurken, motorin satışları da yüzde 11,8 artışla 2 milyon 449 bin 609 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları ise eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 2 milyon 815 bin 397 tona ulaştı.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 48 AZALDI

Havacılık yakıtları ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 58,7 azalarak 192 bin 161 tona geriledi. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlar ve havacılık sektörünün durma noktasına gelmesi, havacılık yakıtları ihracatının düşmesine neden oldu.

Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 82 düşüşle 34 bin 709 ton oldu. Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 13,4 azalışla 200 bin 776 tona düşerken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 14,9 azaldı ve 182 bin 426 ton oldu.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 48,9 azalışla 670 bin 699 tona geriledi.

- Motorin üretimi artış gösterdi

Motorin türleri üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artışla 1 milyon 483 bin 571 tona yükselirken, benzin türleri üretimi yüzde 16,7 azaldı ve 383 bin 820 ton oldu.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 63,5 düşüşle 223 bin 233 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 56 düşüşle 50 bin 408 ton olarak kayıtlara geçti.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 5,6 azalarak 3 milyon 22 bin 832 tona geriledi.

Yayınlayan : Bülent Karaaslan