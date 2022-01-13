Petrol fiyatlarında düşüş

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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 84,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,41 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin benzin stoklarındaki yükseliş etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin benzin stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon arttı. ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden söz konusu artış, fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Öte yandan, ülkenin ticari ham petrol stokları 4 milyon 600 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 950 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklentinin üzerinde gelen bu düşüş ise fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtlıyor.

Dünya genelinde artan Kovid-19 vakalarının kısa vadede küresel petrol talebi üzerinde oluşturduğu belirsizlik fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün örgütün Cenevre'deki merkezinde küresel sağlık uzmanlarıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçen hafta DSÖ'ye 15 milyon yeni vaka bildirildiğini ve bunun haftalık en yüksek küresel Kovid-19 vaka sayısı olduğunu söyledi.

Ghebreyesus ayrıca, Kovid-19'un hızla yayılan Omicron varyantının Delta varyantına göre daha az ağır hastalıklara yol açmasına rağmen halen tehlike arz ettiğini vurguladı.

Brent petrolde teknik olarak 84,81 ile 85,35 dolar aralığının direnç, 84,27 ile 83,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.