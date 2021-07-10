Petek Dinçöz'ün son hali şaşkınlık yarattı

Petek Dinçöz sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı. Estetik operasyonlar nedeniyle büyük bir değişim geçiren şarkıcıya "Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence", “estetik değil, resmen kafa nakli” gibi yorumlar geldi.

PETEK DİNÇÖZ'ÜN SON HALİ

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kadaloğlu ile nikah masasına oturdu, İrfan adında bir erkek çocuğu var.

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