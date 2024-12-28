Pervari'nin Narsuyu köyü taşınacak

Siirt'in Pervari ilçesindeki Narsuyu köyü halkının, baraj projesi nedeniyle başka bir yere nakledilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Narsuyu halkının, mezkur yerleşim yerinin Uluçay (Botan Çayı) Barajı su toplama havzasında kalması nedeniyle sınır ve koordinatları belirlenen yere nakline karar verildi.

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DİYARBAKIR'DA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMASI Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Toplu Mahallesi ile Kayapınar ilçesinin Cücük, Çölgüzeli ve Kırkpınar mahallelerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması gerçekleştirilecek. *Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.