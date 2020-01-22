22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evde hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı.
AA'nın haberine göre, iki yıldaki belirli dönemlerde Kütahya'da meydana gelen hırsızlık olaylarını incelemeye alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, tanık ifadelerinden ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 15 evden hırsızlık yapan şüphelinin aynı kişi olduğunu ve peruk kullandığını belirledi.
Aynı yöntemle Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da da hırsızlık suçu işlediği de tespit edilen şüphelinin kimliğinin tespiti için kentteki peruk bakımı yapan kuaförler takibe alındı.
21 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYORDU
Eşkale uyan bir şüphelinin Atatürk Bulvarı'ndaki bir kuaföre peruk bakımı yaptırmak için geldiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenleyerek zanlıyı yakaladı.
Polislere gösterdiği kimliğin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli, gözaltına alınarak kimlik tespiti için emniyete götürüldü. Parmak izleri alınan şüphelinin, 15 yıl hapis yattıktan sonra 2016'da cezaevinden tahliye edilen Ankara doğumlu Zelkif B. (52) olduğu belirlendi. Zanlının işlediği hırsızlık ve çeşitli suçlardan aldığı 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı da ortaya çıktı.
Zanlının üzerinde yapılan aramada hırsızlık yaptığı evlerden çaldığı ve üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı sahte kimlikler, suç işlerken kullandığı eşyalar ve fosforlu işçi yeleği ile dün Ziraat Mahallesi'ndeki evden çalındığı değerlendirilen yaklaşık 10 bin lira bulundu.
Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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