Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Diğer

Peru'da kuryenin yanındaki kutuda mumya bulundu

Peru Polisi, Puno bölgesindeki bir arkeolojik kazı alanında sarhoş olduğu için dikkatlerini çeken bir kuryeyi aradıklarında sürpriz bir durumla karşılaştı. Kuryenin yanındaki soğutucu kutuda bir mumya bulundu.

Giriş: 01.03.2023 - 12:13 | Güncelleme: ABONE OL
mumyaEPA

Peru Polisi, Puno bölgesindeki bir arkeolojik kazı alanında sarhoş olduğu için dikkatlerini çeken bir kuryeyi aradıklarında sürpriz bir durumla karşılaştı. Kuryenin yanındaki soğutucu kutuda bir mumya bulundu.

Kurye, bandajlanmış haldeki mumyayla oda paylaştığını ve “bir tür ruhani kız arkadaşı olarak gördüğünü” söyledi ve arkadaşlarına hava atmak için kutuyu yanında taşıdığını ifade etti.

Kurye “Juanita” adını verdiği mumyayı, televizyonunun yanındaki bir kutuda tuttuğunu belirtti.

Adı açıklanmayan kurye ayrıca mumyanın ilk sahibinin babası olduğunu ifade ederken, babasının nereden bulduğunu söylemedi.

Uzmanlar, 600 ila 800 yaşında olduğu belirtilen mumyanın kuryenin sandığı gibi bir kadına değil, yetişkin bir erkeğe ait olduğunu belirtti.

1.51 boyundaki mumyanın öldüğü sırada 45 yaşından büyük olduğu sanılıyor.

mumyaReuters

İspanyolların gelişinden önceki döneme ait birçoğu gibi, mumya bandajlara sarılı halde ve fetüs pozisyonunda.

Bölgede yaşayan yerliler ölülerini mumyalıyordu. Bazı mumyalar gömülürken, bazıları önemli festivallerde dolaştırılıyordu.

Polis, bulunan mumyanın Kültür Bakanlığı’na teslim edildiğini açıkladı.

Yaşları 23 ila 26 arasında değişen kurye ve iki arkadaşı gözaltına alındı ve Peru’nun kültür mirasına karşı suç işleme şüphesiyle soruşturuluyorlar.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Peru'da neler oluyor?
Peru'da neler oluyor?
Protestolar sürüyor: Ünlü turizm merkezi süresiz olarak kapatıldı
Protestolar sürüyor: Ünlü turizm merkezi süresiz olarak kapatıldı
Peru'da bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi
Peru'da bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi
Marmara'nın ekonomik röntgeni
Marmara'nın ekonomik röntgeni

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.