Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu

Alkan, mezarın milattan önce 1'inci yüzyıla ait olduğunu belirterek, "Oda mezar milattan önce 1'inci yüzyılda yapılıyor fakat geç evresinde yani 5'inci yüzyılda Hilan adında birisi de buraya gömülüyor ve diğer harfler de buradaki gömülen insanların baş harfleri olduğu kanısına vardık. Bu nedenle ilk kez kapı üzerinde bir yazıtın çıkması, bu mezarı bu oda mezarı önemli kılıyor." ifadesini kullandı.